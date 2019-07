Ένας τουρίστας έχασε τη ζωή του από την έκρηξη του ηφαιστείου στο Στρόμπολι

Το ηφαίστειο στο νησάκι Στρόμπολι στην Ιταλία εξερράγη σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και περικλείοντας τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό σε ένα νέφος τέφρας, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και τοπικοί αξιωματούχοι.

Ένα στέλεχος υπηρεσιών διάσωσης είπε ότι το θύμα πιστεύεται ότι ήταν τουρίστας που έκανε περίπατο και σκοτώθηκε από τις πέτρες που εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο. Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Από την αναπάντεχη έκρηξη,, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, προκλήθηκαν και πυρκαγιές στη δυτική πλευρά του νησιού που βρίσκεται στα βόρεια της Σικελίας. Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από γειτονικά νησιά ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα Canadair.

«Είδαμε την έκρηξη από το ξενοδοχείο. Ακούστηκε ένας δυνατός βρυχηθμός», είπε η Μικέλε Φαβορίτο, που εργάζεται σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Φίκο Γκράντε, στην ανατολική πλευρά του νησιού. «Βουλώσαμε τ' αυτιά μας και μετά ένα σύννεφο στάχτης μας κάλυψε. Ο ουρανός καλύφθηκε από στάχτη, ένα πολύ μεγάλο σύννεφο», πρόσθεσε.

Η Φιόνα Κάρτερ, μια Βρετανίδα τουρίστρια στο νησί Παναρέα, που απέχει 27 χιλιόμετρα από το Στρόμπολι, άκουσε επίσης την έκρηξη. «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μανιτάρι καπνού να βγαίνει από το Στρόμπολι. Σοκαριστήκαμε. Η καυτή λάβα άρχισε να τρέχει στην πλαγιά, προς το χωριουδάκι Τζινόστρα», αφηγήθηκε. «Το σύννεφο μεγάλωνε ολοένα, ήταν άσπρο και γκρι. Κάλυψε το Τζινόστρα και μετά ολόκληρο το Στρόμπολι. Πολλά σκάφη απέπλευσαν για το Στρόμπολι», συνέχισε.

Ο Στέφανο Μπράνκα, του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, είπε ότι επρόκειτο για μια παροξυσμική ηφαιστειακή έκρηξη, ένα σπάνιο γεγονός μεγάλης έντασης.

Οι τουρίστες συχνά ανεβαίνουν στην κορυφή του ηφαιστείου, στα 924 μέτρα, για να δουν τον κρατήρα του. Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν κάποιος βρισκόταν εκεί τη στιγμή της έκρηξης. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο geology.com το Στρόμπολι είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και από το 1932 καταγράφονται σχεδόν διαρκώς εκρήξεις.

Πολλοί ένοικοι ξεονοδοχείων που περνούν τις διακοπές τους στην περιοχή κατέγραψαν το ηφαίστειο να εκρήγνυται και δημοσίευσαν σχετικά βίντεο στο Twitter:

One tourist killed and another injured after Stromboli volcano erupts in southern Italy - Reuters pic.twitter.com/mxxAb9hv0q

— BNO News (@BNONews) 3 Ιουλίου 2019