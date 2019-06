Αφυδάτωση η αιτία πίσω από το τρέμουλο της Μέρκελ

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ είναι «πολύ καλά», μια ημέρα μετά τις ανησυχίες που προκάλεσε η εμφάνισή της σε μια επίσημη τελετή, κατά την οποία έτρεμε ασυγκράτητα.

«Είμαι πολύ καλά» διαβεβαίωσε η ίδια, σε μια συνάντηση που είχε με νέους, στο Γκόσλαρ της Κάτω Σαξονίας.

Λίγο νωρίτερα, είχε απαντήσει σε έναν δημοσιογράφο που τη ρώτησε πώς αισθάνεται: «Υπέροχα καλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον που βρίσκομαι εδώ», όπως μετέδωσε το Γερμανικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Την Τρίτη, η καγκελάριος που πρόκειται να κλείσει τα 65 τον επόμενο μήνα, άρχισε να τρέμει ολόκληρη κατά την τελετή υποδοχής του νέου προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήπια τουλάχιστον τρία ποτήρια νερό, αυτό προφανώς που έλειπε και αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ καλά», εξήγησε η Άγγελα Μέρκελ μία ώρα αργότερα, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τους νέους, υπήρχε ένα ποτήρι νερό πάνω στην έδρα της. Η ίδια δεν δίστασε να αστειευτεί με τη ζέστη που κάνει στη Γερμανία αυτές τις ημέρες, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 30 βαθμούς: όταν κάνει ζέστη «πρέπει να πίνουμε λιγότερο καφέ και περισσότερο νερό», είπε.

Η καγκελάριος είχε αισθανθεί αδιαθεσία και τον Δεκέμβριο του 2014, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, επειδή της έπεσε η πίεση. Η συνέντευξη διακόπηκε για λίγα λεπτά, αλλά μετά συνεχίστηκε κανονικά. Το περιβάλλον της είχε εξηγήσει και τότε ότι το πρόβλημα οφειλόταν σε αφυδάτωση.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.

Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7

— DW Politics (@dw_politics) 18 Ιουνίου 2019