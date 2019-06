Έκρηξη με τραυματίες μικρά παιδιά σε πόλη κοντά στη Ρώμη

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι στην πόλη Ρόκα ντι Πάπα κοντά στη Ρώμη, σε κοντινή απόσταση από κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε παιδικό σταθμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ιταλικά Μέσα, η έκρηξη πιθανότητα οφείλεται σε διαρροή αερίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν -μέχρι στιγμής- τέσσερις τραυματίες εκ των οποίων, τρία παιδιά.

Η τοπική Πυροσβεστική υπηρεσία δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες από το σημείο, στο Twitter.

#10giugno #RoccadiPapa 11:50, squadre #vigilidelfuoco stanno intervenendo per un’esplosione dovuto ad una possibile fuga di gas in una palazzina di tre piani. Squadre al lavoro per verificare il coinvolgimento eventuale di persone. Intervento in corso pic.twitter.com/XPESDxYURR

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 10, 2019