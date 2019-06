Μία 17χρονη Ολλανδέζα έφυγε από τη ζωή με ευθανασία- Είχε πέσει θύμα βιασμού

Την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή της πήρε η Νόα Ποτόβεν από το Άρνεμ της Ολλανδίας, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει ποτέ τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που της άφησε ο βιασμός και η κακοποίησε που υπέστη κατά την παιδική της ηλικία.

H 17χρονη κοπέλα, έπασχε από κατάθλιψη, ανορεξία και μετά-τραυματική διαταραχή, απεβίωσε την περασμένη Κυριακή 2 Ιουνίου στο σαλόνι του σπιτιού της, με τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης.

Οι ολλανδικές αρχές είχαν προβεί στην έγκριση του αιτήματος ευθανασίας της Νόα, ενώ η 17χρονη είχε απευθυνθεί σε εξειδικευμένη κλινική, που ανέλαβε την διενέργεια της ευθανασίας.

Η νεαρή κοπέλα είχε εκδόσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Κερδίζοντας ή Μαθαίνοντας», όπου περιέγραφε λεπτομερώς τα όσα βίωσε καθώς και τις επιπτώσεις του βιασμού της στην ψυχολογική και πνευματική της κατάσταση, δηλώνοντας πως πάλεψε επί πολλά χρόνια για να ξεπεράσει τις τραυματικές της εμπειρίες, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Λίγες ημέρες πριν την ευθανασία της, η Νόα προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram όπου επεσήμανε την ελλιπή φροντίδα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, κάνοντας λόγο για πολλές και βασανιστικές καθυστερήσεις και ουρές αναμονής, ενώ μέσω social media είχε ανακοινώσει και την απόφασή της να σταματήσει να λαμβάνει τροφή και νερό.

«Μετά από χρόνια που το παλεύω, τελείωσε. Μετά από πολλές συζητήσεις, αποφασίστηκε να απελευθερωθώ επειδή ο πόνος που είναι αβάσταχτος. Ουσιαστικά δεν νιώθω και πολύ ζωντανή εδώ και καιρό, επιβιώνω, και ούτε καν αυτό. Αναπνέω αλλά δεν ζω πια».

«Στην προκειμένη περίπτωση, αγάπη σημαίνει απελευθέρωση».

Noa Pothoven: Raped girl, 17, dies by legal euthanasia in the Netherlands https://t.co/Nu9YOtfGjN pic.twitter.com/4RDEPxlTzx

— Márcio M. Silva (@marciojmsilva) 4 Ιουνίου 2019