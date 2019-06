Αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών από την έκρηξη σε εργοστάσιο ΤΝΤ

Ο αριθμός των τραυματιών από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στην πόλη Ντζερζίνσκ της Ρωσίας αυξήθηκε στους 38, ενώ μεταξύ αυτών υπάρχουν και τέσσερις τραυματίες που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δηλώσεις ενός εκπρόσωπου του υπουργείου Πολιτικής Άμυνας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι δύο άνθρωποι αγνοούνται από τις εκρήξεις που έγιναν σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών στην πόλη Ντζερζίνσκ στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής Ντμίτρι Κρασνόφ.

Πυρκαγιά ξέσπασε στην γραμμή παραγωγής ΤΝΤ, μετά από τρεις εκρήξεις, με συνέπεια τον τραυματισμός 19 ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κυβερνήτη στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

«Γνωρίζουμε ότι αγνοούνται δύο άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 16 από θραύσματα των εκρήξεων», Κρασνόφ δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.

Moment blast hits explosives plant in #Russia’s #Dzerzhinsk city, at least 19 injuredhttps://t.co/07cHJgNahe#DzerzhinskBlasts pic.twitter.com/nP5e6o7gNc

— RT (@RT_com) 1 Ιουνίου 2019