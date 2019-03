Ο μοιραίος σωματοφύλακας τη βραδιά της δολοφονίας του Αβραάμ Λίνκολν

Ο ακατάλληλος αστυνομικός που επιλέχτηκε στη φρουρά του Προέδρου των ΗΠΑ

Η προστασία του προέδρου των ΗΠΑ δεν αποτελούσε πάντα τη νούμερο 1 υπόθεση για τις κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Συγκεκριμένα οι Μυστικές Υπηρεσίες που είχαν ιδρυθεί το 1865, ξεκίνησαν να εφαρμόζουν την full time προεδρική φύλαξη από το 1902. Μέχρι τότε τα μέτρα ήταν αρκετά πιο χαλαρά με πιο τρανό παράδειγμα την προστασία του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν τη νύχτα που δολοφονήθηκε. Μόλις ένας άνδρας, από την Αστυνομία της Ουάσιγκτον με το όνομα Τζον Φρεντρικ Πάρκερ, ήταν υπεύθυνος για τη φρουρά του προέδρου στο Ford’s Theatre, στις 14 Απριλίου 1865…

Παρότι σήμερα μας φαντάζει εξωπραγματικό ένας πρόεδρος να έχει μόνο έναν αστυνομικό στη φρουρά του αλλά αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο εκείνη την εποχή. Μάλιστα ο Λίνκολν συνήθιζε να πηγαίνει σε θεατρικές παραστάσεις ή στην εκκλησία χωρίς φρουρά, παρότι δεχόταν απειλές ενώ είχε προηγηθεί και δολοφονική απόπειρα για τη ζωή του τον Αύγουστο του 1864. Δεν δίσταζε μάλιστα να περπατά μόνος του και τη νύχτα από τον Λευκό Οίκο

Ένας ακατάλληλος σωματοφύλακας

Ο Τζον Πάρκερ δεν ήταν και ο πιο κατάλληλος για να προστατέψει τον οποιονδήποτε πόσο μάλλον έναν Πρόεδρο. Γεννημένος στην κομητεία Φρέντρικ στην Βιρτζίνια το 1830, μετακόμισε στην Ουάσιγκτον όντας αρχικά ένας ξυλουργός. Έγινε αστυνομικός όταν σχηματίστηκε η Μητροπολική Αστυνομική Δύναμη το 1861. Η καριέρα του στο Σώμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από αξιολύπητη έως κωμική. Είχε κληθεί πολλές φορές να δώσει αναφορά ενώ οι διάφορες κατηγορίες που του είχαν αποδοθεί, θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει στην απόλυσή του. Δεχόταν συνεχείς επιπλήξεις, είτε για απρεπή λεκτική συμπεριφορά είτε εβρισκόμενος σε κατάσταση μέθης εν ώρα υπηρεσίας.

Όταν τον Νοέμβριο του 1864, η Αστυνομία της Ουάσιγκτον δημιούργησε μία σταθερή ομάδα τεσσάρων αστυνομικών για τη φύλαξη του Προέδρου, συμπεριλαμβανόταν και ο Πάρκερ, παρά το κακό του βιογραφικό. Την μοιραία Παρασκευή, ο Πάρκερ ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο τη βάρδια του, αφού άλλαξε τον αντικαταστάτη του… τρεις ώρες αργότερα!

Ο Λίνκολν μπήκε στο θέατρο όταν η παράσταση, Our American Cousin, είχε ήδη ξεκινήσει. Οι ηθοποιοί έκαναν μικρή παύση, η ορχήστρα έπαιξε το «Hail to the Chief» και ο Πρόεδρος χαιρέτησε το κοινό που τον χειροκροτούσε.

Ο Πάρκερ καθόταν έξω από το προεδρικό θεωρείο, στο διάδρομο δίπλα στην πόρτα. Από εκεί που βρισκόταν, δεν μπορούσε να δει τη σκηνή έτσι όταν ο Λίνκολν και οι καλεσμένοι του τακτοποιήθηκαν, μετακινήθηκε σε άλλη θέση για να απολαύσει την παράσταση! Λίγο αργότερα, έκανε κάτι ακόμα χειρότερο: Στο διάλειμμα, πήγε για ποτό με τον οδηγό της άμαξας του Λίνκολν στο Star Saloon δίπλα από το Ford’s Theatre.

Ο ηθοποιός- εκτελεστής

O Τζον Γουίλκς Μπουθ μπήκε στο θέατρο μία ώρα μετά. Ειρωνεία της τύχης, ήταν και αυτός πριν στο Star Saloon για ένα τελευταίο ποτό πριν την επίθεση. Όταν έφτασε στο θεωρείο του Λίνκολν, η καρέκλα του Πάρκερ ήταν άδεια. Το κοινό ίσως να μην άκουσε τη βολή του πιστολιού αφού ο Μπουθ είχε προγραμματίσει την επίθεσή του ώστε να συμπέσει με μία σκηνή που προκαλούσε δυνατό γέλιο στο κοινό.

Κανείς δεν γνωρίζει με σιγουριά αν ο Πάρκερ επέστρεψε ξανά εκείνο το βράδυ στο θέατρο. Μπορεί να έβλεπε την παράσταση ή ακόμα να έπινε τα ποτά του στο Saloon. Ο Μπουθ – ο εκτελεστής- ήταν ένας πολύ γνωστός ηθοποιός της εποχής και ακόμα κι αν ο Πάρκερ βρισκόταν στη θέση του, δεν ήταν σίγουρο ότι θα τον σταματούσε. Ακόμα και ο Πρόεδρος τον γνώριζε και μπορεί να ήθελε να τον χαιρετήσει. Τον είχε δει μάλιστα να παίζει στο θεατρικό The Marble Heart, πάλι στο Ford’s Theatre, το 1863.

Ένας σωματοφύλακας της προεδρικής φρουράς, ο Γουίλιαμ Κρουκ, δεν δεχόταν καμία δικαιολογία για τον Πάρκερ και τον θεωρούσε εξολοκλήρου υπεύθυνο για τον θάνατο του Λίνκολν. «Αν είχε κάνει σωστά το καθήκον του, ο Πρόεδρος θα ζούσε», έγραφε ο Κρουκ στη διαθήκη του. Ο ίδιος ο Πάρκερ είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε αποτύχει. Κατηγορήθηκε ότι δεν μπόρεσε να προστατέψει τον Πρόεδρο αλλά η κατηγορία αποσύρθηκε έναν μήνα μετά. Καμία εφημερίδα δεν επανήλθε στην ενοχή του Πάρκερ ούτε το όνομά του βρέθηκε στην επίσημη αναφορά του θανάτου του Λίνκολν. Το «γιατί» αφέθηκε τόσο εύκολα, μένει αναπάντητο. Ίσως επειδή οι Αρχές στράφηκαν στο κυνήγι του Μπουθ και όσων σχεδίασαν τη δολοφονία. Ή ακόμα γιατί η κοινή γνώμη δεν γνώριζε ότι είχε ανατεθεί σωματοφύλακας στον Πρόεδρο εκείνο το βράδυ.

Προς γενική έκπληξη, ο Πάρκερ παρέμεινε στην υπηρεσία ασφαλείας του Λευκού Οίκου και μετά τη δολοφονία. Μάλιστα όταν του είχε ανατεθεί να προστατεύει τη χήρα του Προέδρου, προτού φύγει από την προεδρική κατοικία, η οικιακή βοηθός της κας. Λίνκολν, Ελίζαμπεθ Κέκλεϊ, θυμάται την εξής στιχομυθία μεταξύ τους: «Α, είσαι σε υπηρεσία σήμερα; Στον Λευκό Οίκο αφού βοήθησες να σκοτώσουν τον Πρόεδρο».

Ο αστυνομικός «χωρίς πρόσωπο»

«Ποτέ δεν θα συμμετείχα σε μία δολοφονία, πόσο μάλλον ενός τόσο καλού και σπουδαίου ανθρώπου, όπως ο Πρόεδρος. Παραδέχομαι, έκανα λάθος και έχω μετανιώσει. Δεν πίστευα ποτέ ότι κάποιος θα προσπαθήσει να σκοτώσει έναν τέτοιο άνθρωπο, σε έναν τέτοιο δημόσιο χώρο. Αυτό με έκανε απρόσεκτο…», έλεγε ο Πάρκερ.

Παρέμεινε στη δύναμη της Μητροπολιτικής Αστυνομίας για τρία ακόμα χρόνια αλλά η ανικανότητά του, τελικά του στοίχισε. Απολύθηκε στις 13 Αυγούστου 1868, επειδή –πάλι- κοιμόταν εν ώρα υπηρεσίας. Επέστρεψε στην ξυλουργική και πέθανε από πνευμονία στην Ουάσιγκτον το 1890. Είναι θαμμένος μαζί με τη γυναίκα του και τα τρία τους παιδιά στο Κοιμητήριο Glenwood, στην οδό Λίνκολν (πλέον). Καμία φωτογραφία του Τζον Πάρκερ δεν έχει δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Παραμένει ένας απρόσωπος χαρακτήρας, ο ρόλος του οποίου στην μεγάλη αυτή τραγωδία έχει πλέον ξεχαστεί…