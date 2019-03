Το μελανιασμένο χέρι της βασίλισσας Ελισάβετ που προκάλεσε ανησυχία στη Βρετανία

Σάλο έχει προκαλέσει στα βρετανικά μέσα, η νέα εμφάνιση της βασίλισσας Ελισάβετ και το μελανιασμένο της χέρι στην αναμνηστική φωτογραφία που έβγαλε το Μπάκιγχαμ κατά την διάρκεια της επίσκεψης της βασίλισσας της Ιορδανίας, Ράνια.

Οι δυο βασίλισσες και οι σύζυγοι τους, πόζαραν χαμογελαστές στον φακό ωστόσο το χέρι της Ελισάβετ έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς δημιουργήθηκαν ανησυχίες για το πως το χτύπησε και ποια είναι τελικά η κατάσταση υγείας της βασίλισσας. Μέχρι στιγμής το παλάτι δεν έχει δώσει κάποια απάντηση.

Μπορεί λοιπόν η εμφάνιση της Ράνιας, να ήταν για ακόμη μια φορά εκθαμβωτική το χέρι της Ελισάβετ όμως ήταν αυτό που σχολιάστηκε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο.

The Queen sparks concern after being pictured with a purple hand in official snap pic.twitter.com/IAvzdn1Cxu

— The Sun (@TheSun) 1 Μαρτίου 2019