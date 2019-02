5χρονος κάλεσε την γραμμή έκτακτης ανάγκης γιατί ήθελε την αστυνομία στο πάρτι του

H εμμονή και η αδυναμία που έχει αυτός ο πιτσιρικάς στην αστυνομία και στα περιπολικά παραλίγο να τον βάλει σε μπελάδες, αλλά τελικά του χάρισε την πιο όμορφη στιγμή της ζωής του.

Ο 5χρονος κάλεσε αρκετές φορές την γραμμή έκτακτης ανάγκης και η τηλεφωνήτρια αναγκάστηκε να καλέσει πίσω για να δει εάν όλα είναι εντάξει. Η μητέρα του μικρού απάντησε και ήρθε σε δύσκολη θέση.

- Καλησπέρα, λυπάμαι πάρα πολύ! Στο τηλέφωνο ήταν ο γιος μου που είναι πέντε ετών. Απλά μου έλεγε ότι ήθελε να καλέσει την αστυνομία στο πάρτι γενεθλίων του. Απλά, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη.

- Μην στενοχωριέσαι, απλά θέλαμε να βεβαιωθούμε πως όλα είναι «οκ» επειδή μας τηλεφώνησε αρκετές φορές.

- Όχι, είμαστε μια χαρά, απλά μου έλεγε συνέχεια ότι ήθελε ένα πάρτι με θέμα την αστυνομία και δεν περίμενα πως θα τηλεφωνήσει.

Λίγο αργότερα η πόρτα του σπιτιού τους χτύπησε και ο μικρούλης δέχτηκε την πιο όμορφη έκπληξη της ζωής του.

Αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας αποφάσισαν να τον επισκεφθούν και μάλιστα του χάρισαν και ένα λούτρινο αστυνομικό σκύλο.

This little boy secretly rang 999 to invite the police to his birthday party... 😮😂 pic.twitter.com/uulTVctI7a

— LADbible (@ladbible) 27 Φεβρουαρίου 2019