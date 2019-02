Πλημμύρες σάρωσαν την Κουίνσλαντ – Κροκόδειλοι βγήκαν στους δρόμους

Ο στρατός της Αυστραλίας αναπτύχθηκε σε πολλές περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών, που πλέον έχουν εύρος που δεν καταγράφεται παρά «κάθε αιώνα» - κι ενώ κροκόδειλοι εθεάθησαν σε δρόμους που πλέον έχουν καλυφθεί από το νερό.

Στρατιωτικοί ανέπτυξαν έτσι αμφίβια οχήματα για να διασώσουν κατοίκους με φακούς στα χέρια που είχαν βρει καταφύγιο στις οροφές των σπιτιών τους, καθώς τμήματα της Πολιτείας Κουίνσλαντ μοιάζουν σαν να τα χτύπησε κατακλυσμός.

Ο τροπικός βορράς της αχανούς νήσου-ηπείρου είναι μάλλον συνηθισμένος στις βροχές των μουσώνων αυτή την περίοδο του χρόνου. Αλλά οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήταν πολύ ανώτερες του μέσου όρου, ειδικά στην παραθαλάσσια πόλη Τάουνσβιλ όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι αρχές αναγκάστηκαν χθες Κυριακή να ανοίξουν τους υδατοφράκτες, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες νερού, στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Townsville Bulletin, θαλάσσιοι κροκόδειλοι εθεάθησαν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Crocs are now being spotted close to residential homes as the Ross River gets flushed out by dam waters. Stay safe Townsville, and stay out of flood waters. #Townsvillefloods #Townsville pic.twitter.com/kNP4W6JvEO

— Jess Courtney (@JessCourtney98) 3 Φεβρουαρίου 2019