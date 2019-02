Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στη Ρωσία

Τουλάχιστον επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 20 ακόμη τραυματίστηκαν, μετά από την ανατροπή λεωφορείου που μετέφερε κυρίως παιδιά στην πόλη Καρούγκα, νοτιοδυτικά της Μόσχας, όπως μεταδίδει το Russia Today.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 48 άτομα, εκ των οποίων τα 33 ήταν παιδιά. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας, επτά άτομα σκοτώθηκαν στο τροχαίο, εκ των οποίων τα τέσσερα παιδιά, ενώ περισσότερα από 20 άτομα, στην πλειοψηφία τους παιδιά, τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πιθανότατα εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και ανατράπηκε, πέφτοντας σε χαντάκι γεμάτο χιόνι στο πλάι του δρόμου.

