Έπεσε μετεωρίτης στην Κούβα

Ένας μετεωρίτης έπεσε στη δυτική Κούβα σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος.

«Λαμβάνουμε πληροφορίες ότι ένας μετεωρίτης θεάθηκε στον ουρανό πάνω από τα Φλόριντα Κις», ανέφερε στο Twitter η μετεωρολογική υπηρεσία του Κι Γουεστ, προσθέτοντας ότι «κατά πάσα πιθανότητα έπεσε στην επαρχία Πινάρ δελ Ρίο» της Κούβας.

Breaking: Damage reported after a suspected small meteor strikes Viñales, Cuba. There are no reports of any injuries. A video shows the trail of the possible meteor in the sky. pic.twitter.com/xlFof46yyi

