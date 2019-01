Έκλεψε πίνακα από μουσείο της Μόσχας και έφυγε ανενόχλητος

Οι ρωσικές αρχές δεσμεύτηκαν σήμερα, ότι θα επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας στα κυριότερα μουσεία της χώρας, μετά τη θρασύτατη και πρωτόγνωρη κλοπή ενός πίνακα από την περίβλεπτη Γκαλερί Τρετιακόφ της Μόσχας, όπου το απόγευμα της Κυριακής ένας άνδρας ξεκρέμασε το έργο υπό τα βλέμματα των επισκεπτών και έφυγε ανενόχλητος.

Παρά τη σύλληψη ενός υπόπτου λίγες ώρες αργότερα και την επιστροφή του πίνακα στη θέση του, το γεγονός αυτό ήταν εξαιρετικά ντροπιαστικό για την πινακοθήκη αυτή, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ρωσίας, οκτώ μήνες αφότου ένας άλλος επισκέπτης βανδάλισε ένα έργο, χωρίς να τον σταματήσει κανείς. Στα βίντεο των καμερών ασφαλείας που μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν μια κλοπή, ασυνήθιστη στην απλότητά της.

Ο δράστης, ένας άνδρας με ξυρισμένο κεφάλι, ντυμένος στα μαύρα, πλησίασε τον πίνακα του Ελληνορώσου ζωγράφου Αρχίπ Κουίντζι, που εικόνιζε ένα τοπίο της Κριμαίας. Τον ξεκρέμασε και έφυγε παίρνοντάς τον μαζί του, υπό τα κατάπληκτα βλέμματα των επισκεπτών. Η Γκαλερί Τρετιακόφ δεν εξήγησε, για ποιον λόγο οι φύλακες ασφαλείας δεν αντέδρασαν καθόλου, όταν κλάπηκε ο πίνακας γύρω στις 18:00. Σύμφωνα με τη διεύθυνση της πινακοθήκης, ένας φύλακας σήμανε συναγερμό, όμως μόνο αφού ο δράστης είχε βγει από το κτίριο.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επανεξετάσει τα μέτρα ασφαλείας στα μεγαλύτερα μουσεία της χώρας. Επιπλέον, θα εφοδιάσει όλους τους πίνακες της Τρετιακόφ με συναγερμούς που θα ενεργοποιούνται αν κάποιος επισκέπτης πλησιάσει πολύ κοντά.

Η αστυνομία συνέλαβε σήμερα το πρωί στα περίχωρα της Μόσχας έναν ύποπτο. Ο πίνακας που φιλοτεχνήθηκε μεταξύ 1898-1908 και εικονίζει ένα τοπίο της Κριμαίας, το όρος του Αγίου Πέτρου, βρέθηκε σε μια αποθήκη όπου τον είχε κρύψει ο δράστης. Το είχε δανείσει στην Τρετιακόφ το Ρωσικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης και η αξία του εκτιμάται στα 175.000 ευρώ, σύμφωνα με έναν ιστορικό τέχνης που μίλησε στο πρακτορείο Tass.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο, γιατί στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και του είχε απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν είχε συνεργούς. Αργότερα ανακοινώθηκε, ότι ο συλληφθείς ως ύποπτος ονομάζεται Ντενίς Τσούπρικοφ, ο οποίο κατά την διαδικασία της ανάκρισης δήλωσε ότι δεν μπορεί να εξηγήσει την πράξη του. Οι εισαγγελείς, μετέδωσε το πρακτορείο Tass επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στις αστυνομικές αρχές, αποφάνθηκαν ότι θα πρέπει να υποστεί ψυχιατρική εξέταση στο Ινστούτο Σέρμπσκι για να διαπιστωθεί αν πάσχει ή όχι από κάποια ψυχική νόσο.

Η διευθύντρια της Τρετιακόφ, Ζελφίρα Τρεγκουλόβα, χαρακτήρισε θαύμα το γεγονός ότι ο πίνακας ξαναβρέθηκε τόσο γρήγορα και χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό. Εκτίμησε επίσης ότι το ίδρυμα, εκτός από το να εκσυγχρονίσει τα μέτρα ασφαλείας του, θα πρέπει να αλλάξει και τη νοοτροπία, του ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για τέτοιου είδους επεισόδια. Συχνά, οι αίθουσες των μεγάλων ρωσικών μουσείων επιβλέπονται από ηλικιωμένους που αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο να τηρούν την τάξη μεταξύ των επισκεπτών.

Η Γκαλερί Τρετιακόφ ιδρύθηκε το 1856 και διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές έργων ζωγραφικής στη Ρωσία και σε όλον τον κόσμο, μεταξύ άλλων έχει στη συλλογή της έργα των Μαρκ Σαγκάλ, Βασίλι Καντίνσκι και Καζιμίρ Μάλεβιτς. Το χθεσινό, ήταν το δεύτερο επεισόδιο μέσα σε έναν χρόνο για την διάσημη πινακοθήκη. Στα τέλη Μαΐου, ένας 37χρονος άνδρας βανδάλισε έναν πασίγνωστο πίνακα του Ιλιά Ρέπιν, που εικονίζει τον Ιβάν τον Τρομερό να σκοτώνει τον γιο του. Το έργο σκίστηκε σε τρία σημεία και αποσύρθηκε από την έκθεση, για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

