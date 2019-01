Κουρδικό πρακτορείο: Εισβολή σε τουρκική βάση στο βόρειο Ιράκ, έκαψαν τανκς

Το φιλοκουρδικό πρακτορείο Firat News Agency μετέδωσε πως μετά από αεροπορική επίθεση τουρκικών μαχητικών πριν 3 ημέρες, που στοίχισε την ζωή σε 6 αμάχους, οι κάτοικοι της πόλης Sheladize στην επαρχεία Derelok του ιρακινού Κουρδιστάν, επιτέθηκαν σε βάση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων βάζοντας φωτιά σε στρατιωτικό εξοπλισμό όπως άρματα μάχης, τέντες, κιβώτια και οχήματα. Επισημαίνει δε πως ορισμένοι τούρκοι στρατιώτες συνελήφθησαν.

After the Turkish aerial attack killed 6 civilians in southern Kurdistan 3 days ago, people in Sheladize town in Derelok stormed a Turkish base in the region, setting fire to the military equipment, including tanks, tents, containers and vehicles. Some soldiers were detained. pic.twitter.com/8mI5H7XA5C

— Firat News Agency (@anfenglish) 26 Ιανουαρίου 2019