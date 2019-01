Στόλτενμπεργκ: Επέρχεται σταθερότητα και ευημερία στα Βαλκάνια

Την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών χαιρέτισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας ότι θα συμβάλει σημαντικά στην σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της περιοχής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Χαιρετίζω την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων, κάτι το οποίο συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της περιοχής. Προσβλέπω στο μέλλον η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ».

I welcome today’s ratification in the Greek parliament of the #Prespaagreement, an important contribution to the stability and prosperity of the whole region. I look forward to the future Republic of North Macedonia joining #NATO.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 25 Ιανουαρίου 2019