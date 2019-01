Ο δικηγόρος του Τραμπ παραδέχεται ότι πλήρωνε για… νοθευμένες δημοσκοπήσεις

Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μετανιώνει για την τυφλή εμπιστοσύνη που έδειχνε στον πελάτη του, απαντώντας σε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος πλήρωσε μια εταιρεία τεχνολογίας για να νοθεύσει τα αποτελέσματα διαδικτυακών δημοσκοπήσεων πριν από τις εκλογές του 2016.

Με ανάρτησή του στο Twitter o Μάικλ Κόεν αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ αυτό της εφημερίδας που υποστηρίζει ότι η εταιρεία έλαβε 50.000 δολάρια για τις υπηρεσίες που προσέφερε. «Όσο για το άρθρο της WSJ σχετικά με τη νόθευση δημοσκοπήσεων, αυτό που έκανα έγινε υπό τις οδηγίες και για αποκλειστικό όφελος του @realDonaldTrump @POTUS (σ.σ. του προέδρου των ΗΠΑ). Ειλικρινά μετανιώνω για την τυφλή εμπιστοσύνη μου σε έναν άνθρωπο που δεν την άξιζε».

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.

