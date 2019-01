Τσαβούσογλου: Θα αναγνωρίσουμε τη Μακεδονία με τη συνταγματική της ονομασία

Επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Νικολά Ντιμιτρόφ και είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε πως «είμαστε μια χώρα που από την αρχή αναγνωρίσαμε την Μακεδονία με το Συνταγματικό της όνομα. Στα έγγραφα του ΝΑΤΟ υπάρχει η υποσημείωση πως η Τουρκία αναγνωρίζει τη Μακεδονία με τη Συνταγματική της ονομασία». Και πρόσθεσε πως η Τουρκία θα αναγνωρίζει στο εξής τη χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, όπως μεταδίδει το τουρκικό HaberTurk.

«Παρακολουθούμε τις προσπάθειες και τις εξελίξεις για την αλλαγή ονομασίας που γίνονται με την Ελλάδα. Εμείς σεβόμαστε και θα σεβόμαστε τις αποφάσεις του Μακεδονικού λαού και του Μακεδονικού Κοινοβουλίου. Και από εδώ και πέρα τη Μακεδονία θα συνεχίσουμε να αναγνωρίζουμε με την Συνταγματική της ονομασία. Σαφώς η απόφαση είναι της Μακεδονικής κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε να αρθούν και τα εμπόδια για τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς».

Τόνισε ακόμη πως η Άγκυρα θέλει να καθυστερήσει τα Σκόπια ως «τον 30ο σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση».

Discussed #Turkey-#Macedonia relations and regional issues w/ FM @Dimitrov_Nikola. We wish to welcome Macedonia in #NATO as our 30th Ally without further delay. @MFA_Macedonia pic.twitter.com/FB1AwckmSh

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 17 Ιανουαρίου 2019