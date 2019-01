Ο Τραμπ τάισε πίτσες και χάμπουργκερ ομάδα ποδοσφαίρου

Ένα απόλυτο αμερικάνικο γεύμα με πίτσες και χάμπουργκερ προσέφερε σε ποδοσφαιρική ομάδα που επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο, ο οικοδεσπότης Ντόναλντ Τραμπ - με το προσωπικό του Λευκού Οίκου να έχει κι εκείνο επηρεαστεί από το shutdown (δηλαδή την μερική αναστολή της λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους).

«Εξαιτίας του shutdown, όπως γνωρίζετε... βγήκαμε έξω και παραγγείλαμε αμερικάνικο φαστ φουντ το οποίο πλήρωσα εγώ», είπε ο πρόεδρος καθώς ετοιμαζόταν να υποδεχτεί τους παίκτες της πανεπιστημιακής ομάδας Clemson Tigers για να γιορτάσουν την νίκη στο εθνικό πρωτάθλημα.

«Νομίζω ότι θα τους αρέσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε», πρόσθεσε ο ίδιος επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο έπειτα από μια ολοήμερη επίσκεψη στη Νέα Ορλεάνη.

«Έχουμε πίτσες, έχουμε 300 χάμπουργκερ, πολλές, πολλές τηγανητές πατάτες, όλα τα αγαπημένα μας φαγητά. Θέλω να δω τί θα έχει περισσέψει όταν θα φύγουμε γιατί δεν νομίζω ότι θα μείνουν πολλά», αστειεύτηκε ο Τραμπ.

Κληθείς να αναφέρει την αγαπημένη του φαστ φουντ νοστιμιά έχοντας από πίσω του αραδιασμένες τις τεράστιες ποσότητες που είχε παραγγείλει, εκείνος απάντησε: «Όλα μου αρέσουν». «Αν είναι αμερικάνικο, μου αρέσει. Όλα αυτά είναι αμερικάνικα».

White House says President Trump "is personally paying for” event with National Champions Clemson tonight "to be catered with some of everyone’s favorite fast foods,” because "much of the residence staff at the White House is furloughed” due to the ongoing government shutdown. pic.twitter.com/qeMc4iSKmG

— NBC News (@NBCNews) 14 Ιανουαρίου 2019