«Οι 50αρες παραείναι μεγάλες για να τις ερωτευτείς» – Σάλος με γάλλο συγγραφέα

Την οργή των γυναικών προκάλεσε ο γάλλος συγγραφέας, ο Γιαν Μουάξ, με την δήλωσή του ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ερωτευτεί μια 50χρονη ή μεγαλύτερη γυναίκα...παρότι ο ίδιος είναι 50αρης.

Ο Μουάξ, ο οποίος είναι γνωστός στη χώρα του, είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Marie Claire ότι θεωρεί «πολύ μεγάλες» τις γυναίκες αυτής της ηλικίας.

«Προτιμώ τα σώματα νεαρότερων γυναικών, αυτό εννοώ. Το σώμα μιας 25χρονης είναι εντυπωσιακό. Το σώμα μιας 50χρονης δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό», δήλωσε.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν οργισμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Μαρίνα Φουά, μια γνωστή γαλλίδα κωμικός, αστειεύτηκε γράφοντας στο Twitter ότι, επειδή πρόκειται να κλείσει τα 49, τής απομένουν μόλις «ένας χρόνος και 14 ημέρες» για να συνάψει σχέση με τον συγγραφέα.

Άλλος (ή άλλη) χρήστης του Τwitter τον ειρωνεύτηκε γράφοντας ότι, μετά τα σχόλιά του, οι άνω των 50 ετών γυναίκες προφανώς «αναστέναξαν με ανακούφιση».

Άλλος (ή άλλη) διερωτήθηκε: «Μπορούν οι γυναίκες κάτω των 50 να είναι εξίσου αόρατες για εσάς παρακαλώ;».

Σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετές γυναίκες άνω των 50 ανήρτησαν φωτογραφίες τους εκθέτοντας με αυτοπεποίθηση τα σώματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η δημοσιογράφος Κολόμπ Σνεκ ανέβασε (αλλά στη συνέχεια αφαίρεσε) μια φωτογραφία με τα οπίσθιά της με την λεζάντα: «Ιδού, τα οπίσθια μιας γυναίκας 52 ετών...πόσο ηλίθιος είσαι, δεν ξέρεις τί χάνεις...».

Άλλοι χρήστες ανέβασαν φωτογραφίες από διασημότητες του Χόλιγουντ περίπου στα 50 τους, όπως η Χάλι Μπέρι και η Τζένιφερ Άνιστον για να αντικρούσουν τα σχόλιά του.

Μια άλλη γαλλίδα κωμικός, η Αν Ρουμανόφ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1, σχολίασε σχετικά ότι μια ερωτική σχέση δεν «αφορά μόνο την σφριγηλότητα των οπισθίων", αλλά την συναισθηματική επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων».

«Ελπίζω ότι μια μέρα θα γνωρίσει αυτή την ευτυχία», πρόσθεσε.

Ο Μουάξ είναι παρουσιαστής, σκηνοθέτης και βραβευμένος συγγραφέας και φημίζεται για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του.

Η συνέντευξή του στο Marie Claire προκάλεσε εξάλλου οργισμένες αντιδράσεις και για τις δηλώσεις του ότι προτιμά τις Ασιάτισσες με τη διευκρίνιση μάλιστα ότι αναφέρεται σε «Κορεάτισσες, Κινέζες και Ιαπωνέζες συγκεκριμένα.

«Είναι ίσως θλιβερό και υποτιμητικό για τις γυναίκες με τις οποίες βγαίνω, αλλά ο ασιατικός τύπος (γυναίκας) είναι ικανοποιητικά ωραίος, πληθωρικός και ανεξάντλητος για εμένα ώστε να μην ντρέπομαι», είπε ο Μουάξ στο περιοδικό.

Happy new year, sexists everywhere!

Signed Yann Moix, who only dates Asian women at least 10 years younger than him, because, you know, women have an expiration date.

"A 50 ans, je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans. Je trouve ça trop vieux"https://t.co/dLgVIK9XTv

— Laura Hulley (@laurakhulley) January 7, 2019