Βίντεο από τους πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες

«Αρκετά θύματα» υπάρχουν από πυροβολισμούς σε αίθουσα μπόουλινγκ στην Τόρανς, κοντά στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η αστυνομία της Καλιφόρνιας.

Σε μήνυμά της στο Twitter η αστυνομία της παραλιακής αυτής πόλης, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, αναφέρει ότι «πληροφορίες κάνουν λόγο για πυροβολισμούς με αρκετά θύματα να έχουν πέσει στο έδαφος». Η αστυνομία ζητεί στο μήνυμα αυτό από τους κατοίκους «να μην πλησιάζουν στην ζώνη αυτή».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλούνται οι Los Angeles Times, πριν από τους πυροβολισμούς στο Gable House Bowl είχε σημειωθεί «άγριος τσακωμός».

Ο αριθμός των θυμάτων και το είδος των τραυμάτων που φέρουν δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, μεταδίδει παράλληλα στον ιστότοπό της η Evening Standard.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και η πυροσβεστική υπηρεσία της Τόρανς και συνέστησε και αυτή στους κατοίκους να μην πλησιάζουν στην περιοχή.

Αστυνομικός δήλωσε ότι πυροβολισμοί ερρίφθησαν και στον χώρο στάθμευσης, όπου περίπου τρεις με πέντε ανθρώποι έχουν πέσει στο έδαφος. «Έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν πέσει στο έδαφος μέσα και έξω από το Gable House», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα ο διευθυντής του Gable House Χεσούς Πέρες δήλωσε στους Los Angeles Times ότι άκουσε περίπου 4 πυροβολισμούς. «Το μόνο που ακούσαμε ήταν ότι κάπου δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν», δήλωσε επίσης στην εφημερίδα.

Witnesses say a fight at the #GableHouseBowl in #Torrance turned into a shooting. People are throwing up. Family relative crying and screaming.

— Ruben Vives (@LATvives) 5 Ιανουαρίου 2019