Πολύνεκρη τραγωδία σε πειρατεία λεωφορείου στην Κίνα

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και 21 ακόμα τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο στο οποίο είχε εκδηλωθεί πειρατεία στην ανατολική επαρχία Φουτζιάν της Κίνας, έπεσε πάνω σε πεζούς, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Λονγκγιάν. Ο ύποπτος κρατείται από την αστυνομία.

Το έργο των σωστικών συνεργείων είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter:

#BREAKING: A bus ran into pedestrians after being hijacked by a man with a knife on Tuesday in Longyan, Southeast China’s Fujian Province. Five people died, including a police officer, and 21 others injured. The suspect was seized by police and the incident is under investigation pic.twitter.com/OQI3vN0kzs

— Global Times (@globaltimesnews) December 25, 2018