Συνεχίζει τις επιθέσεις στη Fed ο Τραμπ

Νέα επίθεση εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα, χαρακτηρίζοντάς την το μοναδικό πρόβλημα της οικονομίας, μόλις λίγες ημέρες αφότου η Fed αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια και να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη το 2018 και το 2019.

«Το μοναδικό πρόβλημα της οικονομίας μας είναι η Fed» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter. «Δεν νιώθουν την αγορά, δεν καταλαβαίνουν τους εμπορικούς πολέμους».

Για τον Τραμπ «η Fed μοιάζει με δυνατό γκόλφερ που δεν μπορεί να βάλει το μπαλάκι στην τρύπα γιατί του λείπει η ακρίβεια».

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Δεκεμβρίου 2018