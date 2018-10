Πολύνεκρο δυστύχημα σε σιδηροδρομικές γραμμές στην Ινδία

Τρένο παρέσυρε πλήθος ανθρώπων που βρισκόταν δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές κοντά στο Αμριτσάρ, στο βόρειο ινδικό κρατίδιο του Πουντζάμπ, όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεκροί ξεπερνούν τους 50. Τα θύματα παρακολουθούσαν τις εορταστικές εκδηλώσεις για το ινδουιστικό φεστιβάλ της Dusshera, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται στο BBC. Τα θύματα δεν άκουσαν το τρένο να πλησιάζει, καθώς τον ήχο κάλυπτε ο κρότος των βαρελότων που πετούσαν οι ίδιοι.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC, ότι έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον άλλοι 150 άνθρωποι.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας που αναρτήθηκε στο Twitter:

Amritsar train accident video in Which 50 People Get Killed during #Dussehra festival pic.twitter.com/jyFVRSbfGy

— MadLipz India (@MadLipzIndia) October 19, 2018