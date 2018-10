Τραμπ: Θα κλείσουμε τα σύνορα με το Μεξικό

Σε νέες απειλές προχώρησε σήμερα Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι θα αναπτύξει στρατό των ΗΠΑ και θα κλείσει τα νότια σύνορα της χώρας του, αν το Μεξικό δεν κάνει κινήσεις για να σταματήσει μεγάλες ομάδες μεταναστών που κατευθύνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και το Σαλβαδόρ.

«Θα πρέπει, με τους ισχυρότερους όρους, να ζητήσω από το Μεξικό να σταματήσει αυτή την επίθεση -- και αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε θα καλέσω τον στρατό των ΗΠΑ και θα κλείσω τα νότια σύνορά μας!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Οκτωβρίου 2018