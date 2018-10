Πέθανε ο διασημότερος ιδιοκτήτης οίκων ανοχής των ΗΠΑ

Η πληθωρική περσόνα Dennis Hof, ο αμφιλεγόμενος ιδιοκτήτης οίκων ανοχής στην Νεβάδα των ΗΠΑ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Το τραγικό νέο έκανε γνωστό συνεργάτης του, σύμφωνα με τον οποίο ο Hof πέθανε «ήσυχα στον ύπνο του» ενώ βρισκόταν στο «Ράντσο της αγάπης», στο Pahrump της Νεβάδα.

Τον 72χρονο βρήκε νεκρό ο διάσημος πρώην πορνοστάρ και παραγωγός ενήλικων ταινιών, Ron Jeremy ο οποίος προσπάθησε να τον ξυπνήσει για μια συνάντηση που έπρεπε να παραβρεθεί. Ο Hof ήταν γνωστός για τους νόμιμους οίκους ανοχής που διέθετε αλλά και την παρουσία του στην τηλεόραση και την πολιτική με το κόμμα των Ρεπουμπλικανών- επί εννέα χρόνια έβγαινε στον «αέρα» του HBO ριάλιτι γύρω από τη ζωή σε ένα από τα «σπίτια» του.

Pimp Dennis Hof, owner of half a dozen brothels and star of HBO's 'Cathouse,' wins GOP primary in Nevada: “It's all because Donald Trump was the Christopher Columbus for me” https://t.co/buh2YjeOit pic.twitter.com/fPLM70ukV5

— Yahoo News (@YahooNews) 14 Ιουνίου 2018