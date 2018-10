Αυτές είναι οι κινήσεις που δείχνουν ότι κάποιος θα πετύχει στην καριέρα του

Αν δείτε κάποιον νέο συνάδελφο να κάνει τα παρακάτω, μάλλον θα πρέπει να τον μιμηθείτε

Οι τρεις πρώτοι μήνες στη νέα σας εργασία, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για σημαντικά επιτεύγματα στην πορεία της καριέρας σας.

Οι επιτυχημένοι άνθρωποι το γνωρίζουν αυτό όταν ξεκινούν σε ένα νέο πόστο. Όταν πρόκειται λοιπόν για τους πρώτους μήνες σε ένα νέο χώρο εργασίας, είναι σημαντικό να θέτετε στόχους, να αποδείξετε την αξία σας και να αναπτύξετε κοινωνικούς δεσμούς με προϊσταμένους και όχι μόνο.

Το Business Insider, παρουσιάζει τι κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι τις πρώτες 90 ημέρες στη δουλειά:

Λένε «ναι» σε συναρπαστικές ευκαιρίες, ακόμα και αν δεν είναι σίγουροι πώς να τις εκτελέσουν

Ακόμα κι αν δεν είστε σίγουροι για το τι κρύβεται από πίσω, πώς ακριβώς θα ολοκληρωθεί το πρότζεκτ ή για το όφελος που μπορεί να έχει αυτό, αν σας προσφερθεί μια εξαιρετική ευκαιρία, προχωρήστε και πείτε «ναι».

Φροντίζουν να θέτουν εφικτούς στόχους και να τους πετυχαίνουν

Η ειδική καριέρας, Miriam Salpeter εξήγησε στο Business Insidert ότι είναι σημαντικό να θέτετε στόχους που θα ενισχύουν την καριέρα σας. Αν ο προϊστάμενός σας δεν σας προσφέρει την ευκαιρία να θέσετε στόχους, η Salpeter σας συμβουλεύει να αναπτύξετε εσείς οι ίδιοι αυτούς τους στόχους.

Βρίσκουν τρόπους να λύνουν τα προβλήματα της ομάδας τους

«Αγαπώ τους υπαλλήλους που έχουν πάθος να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αντί να τα αποφεύγουν», λέει ο επιχειρηματίας Kim Jabal στο Business Insider. «Θέλω να περιβάλλομαι από υπαλλήλους που θέλουν να πάρουν τον πιο δύσκολο δρόμο επειδή γνωρίζουν ότι θα υπάρξει αναγνώριση στην κορυφή σε αντίθεση με εκείνους που προτιμούν τον εύκολο δρόμο», συμπληρώνει.

Επανεκτιμούν την κοινωνική τους ομάδα και ξεχωρίζουν

Είναι εύκολο να ενσωματωθείτε με τους συναδέλφους σας στο γραφείο - αλλά μόλις τους γνωρίσετε, ήρθε η ώρα να ξεχωρίσετε και να συναντήσετε και άλλους ανθρώπους από την εταιρεία. Ίσως θελήσετε να ξεκινήσετε ζητώντας τις συμβουλές και τις προοπτικές τους.

Συμμετέχουν στις συνελεύσεις και εκφράζουν την άποψή τους

Στα μίτινγκ σας δίνονται εξαιρετικές ευκαιρίες για να συζητήσετε τη δική σας εμπειρία και ιδέες. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, μπορείτε να αρχίσετε να διευκρινίζετε πού είστε ειδικός και να γίνετε το άτομο το οποίο θα είναι χρήσιμο για τα συγκεκριμένα θέματα.

Συνεχώς αναπτύσσουν καλά χόμπι

«Συνήθως, οι άνθρωποι που ασκούνται, τρώνε καλύτερα και γίνονται πιο παραγωγικοί στην εργασία, καπνίζουν λιγότερο και δείχνουν περισσότερη υπομονή με τους συναδέλφους και την οικογένειά τους, χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες τους λιγότερο και αισθάνονται λιγότερο άγχος», γράφει ο συγγραφέας του βιβλίου «The Power of Habit», Charles Duhigg.

Προσπαθούν να καταλάβουν τι χρειάζεται η ηγεσία και πώς μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το όραμα.

Αφουγκράζονται τις ανάγκες της διεύθυνσης και προσπαθούν να προσαρμοστούν στο όραμά τους

«Ποτέ δε σκέφτηκα να πείσω κάποιον, αλλά να τον εμπνεύσω», σημείωσε ο πράκτορας του FBI, Robin Dreeke, που συνέγραψε το βιβλίο «The Code of Trust: An American Counterintelligence Expert's Five Rules to Lead and Succeed». «Αν στόχος σας είναι η ανέλιξη στην ιεραρχία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σας είναι "πώς μπορώ να τους εμπνεύσω;"».

Καταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν το χρόνο τους, ώστε να μπορούν να κάνουν περισσότερα από αυτά που αγαπούν

Πιθανότατα υπερεκτιμάτε τον χρόνο που ξοδεύετε για τα πρότζεκτ της δουλειάς σας για τα οποία δεν είστε και τόσο ικανοί, λέει η εξπέρ στην παραγωγικότητα, Laura Vanderkam,.

Ξεκινήστε με την τήρηση ενός ημερολογίου για το πώς ξοδεύετε το χρόνο σας. Στη συνέχεια, δείτε σε ποια πρότζεκτ που... μισείτε ξοδεύετε χρόνο.Υπάρχει πιθανότητα να μην χρειάζεται να περνάτε πολύ χρόνο σε αυτά.

Συζητούν με τους CEO

Είτε συζητάτε για τις διακοπές (σας ή του) ή για το επιχειρησιακό μοντέλο της επιχείρησης, οι επιτυχημένοι άνθρωποι συνομιλούν με την ηγεσία της εταιρείας όταν πρόκειται για ότι νέο προκύψει.

Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε έναν τρόπο να τους συναντήσετε χωρίς αυτό να φανεί λίγο περίεργο, αλλά δοκιμάστε να δικτυωθείτε για παράδειγμα με έναν απλό καφέ - αφού έχετε αναπτύξει μια λίστα με ερωτήσεις εκ των προτέρων για να δείξετε το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και το έργο τους.

Με κάθε ευκαιρία συναναστρέφονται με τους συναδέλφους τους

Είναι τόσο απλό, σαν να παίρνετε τον καφέ σας και να μιλάτε με τους φίλους για το «Game of Thrones», για παράδειγμα.

Η Joanna Coles, πρώην αρχισυντάκτρια σε Cosmopolitan και Marie Claire, δήλωσε ότι η σύνδεση με τους συναδέλφους είναι εξίσου σημαντική με τη σύνδεση με τους προϊσταμένους, αν όχι σημαντικότερη.