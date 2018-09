Ποδοσφαιριστής πανηγύριζε και έπεσε στην τάφρο του γηπέδου

Ο Μπέντζαμιν Κόλολι, ως γνωστόν έγινε viral σε όλο τον κόσμο μετά από το… πέσιμό του στην τάφρο του ΓΣΠ μπροστά από το βόρειο πέταλο του γηπέδου, όταν πήγε να πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς μετά το γκολ-πέναλτι που σημείωσε για την ομάδα του Ζυρίχη, στην πρεμιέρα των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ με την ΑΕΚ Λάρνακας, γράφει το κυπριακό goal.philenews.com.

Ο πανηγυρισμός του Κόλολι, «παίζει» σε πασίγνωστες ιστοσελίδες μεγάλων δημοσιογραφικών ομίλων του εξωτερικού και οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, «γλεντάνε» τον Κοσοβάρο ποδοσφαιριστή.

Haha I don’t think this FC Zurich player realised how deep the drop was! 😅 pic.twitter.com/il9i1GqdwK

— EPL Bible (@EPLBible) 20 Σεπτεμβρίου 2018