Δολοφόνησαν 22χρονη πρωταθλήτρια του γκολφ

Ένας 22χρονος άντρας διώκεται για τη δολοφονία της αθλήτριας του γκολφ, Celia Barquin Arozamena. Η άτυχη 22χρονη Ισπανίδα πρωταθλήτρια, βρέθηκε νεκρή τη Δευτέρα σε γήπεδο του γκολφ στην Αϊόβα των ΗΠΑ ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως έχει συλλάβει τον Collin Daniel Richards ως ύποπτο για το έγκλημα.

Σύμφωνα με το ESPN, αστυνομικοί κλήθηκαν στο γήπεδο Coldwater, όταν αθλητές εντόπισαν μια τσάντα του γκολφ. Το άψυχο σώμα της 22χρονης εντοπίστηκε λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη τσάντα, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

Η νεαρή αθλήτρια, είχε καταγωγή από την Ισπανία και σπούδζασε πολιτικός μηχανικός.

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” - ISU Athletics Director Jamie Pollard

