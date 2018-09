Σε καραντίνα γεμάτο αεροσκάφος της Emirates στη Νέα Υόρκη

Όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε απομονώθηκε σε ειδικό χώρο της πίστας του αεροδρομίου.

Το πλήρωμα εγκατέλειψε την καμπίνα ενώ ισχυρές μονάδες της αστυνομίας και των υγειονομικών υπηρεσιών προσπαθούν να ελέγξουν την πηγή της ξαφνικής και μαζικής ασθένειας.

Monitoring what appears to be a medical situation at JFK airport. We are working with the Port Authority and our Federal partners. pic.twitter.com/HisKnrqXst

— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) 5 Σεπτεμβρίου 2018