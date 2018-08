Ο αστείος και αδέξιος χορός της Τερέζα Μέι

Η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δε φαίνεται να διαθέτει ρυθμό τέτοιο ώστε να ξεσηκώνει τα πλήθη. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα κατά την επίσκεψή της σε σχολείο στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής κατά την πρώτη ημέρα του ταξιδιού της στη χώρα.

Η 61χρονη πολιτικός καταγράφηκε σε βίντεο να επιδεικνύει το... μοναδικό της στιλ προσπαθώντας να χορέψει με τους μαθητές του σχολείου ID Mkhize τοπικούς χορούς, αλλά αυτό που προέκυψε ήταν μάλλον ένα μείγμα αδεξιότητας και αλλόκοτων κινήσεων.

Το χορευτικό ενσταντανέ, δε πέρασε απαρατήρητο από χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι της χάρισαν δεκάδες memes και φαρμακερές ατάκες όπως «νομίζω ξέχασαν να τη λαδώσουν» και «η Τερέζα Μέι χορεύει λες και της αφαίρεσαν με χειρουργική επέμβαση τις χορευτικές της φιγούρες».



Δείτε μερικά από τα χιουμοριστικά βιντεάκια που ανέβασαν:

I think someone forgot to oil her?

— Alison Bancroft #PCPEU #CARECULT (@Kipperwacker) 28 Αυγούστου 2018