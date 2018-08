«Πυρά» Τραμπ κατά Google: Την κατηγορεί για αλλοίωση αποτελεσμάτων

Στο στόχαστρο του Τραμπ μπαίνει τώρα και η Google. Μετά την επίθεση που έχει εξαπολύσει κατά του Τύπου για fake news ο Αμερικανός πρόεδρος ρίχνει τώρα τα βέλη του και στην αμερικανική μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, κατηγορώντας την πως αλλοιώνει τα αποτελέσματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως τα αποτελέσματα στην αναζήτηση «Ειδήσεις για Τραμπ» οδηγούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μόνο σε ΜΜΕ με fake news. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, εμφανίζονται μόνο άσχημες ειδήσεις και όπως τονίζει, η Google και άλλα μέσα «φιμώνουν» τους Συντηρητικούς και αποκρύπτουν ειδήσεις και πληροφορίες που είναι καλές. «Ελέγχουν αυτά που μπορούμε και αυτά που δεν μπορούμε να δούμε».

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μόλις μία εβδομάδα πριν από την κατάθεση, για δεύτερη φορά, την επόμενη εβδομάδα στο Κογκρέσο εκπροσώπων της Google, του Facebook και του Twitter για θέματα λογοκρισίας κι ενδεχόμενου επηρεασμού ψηφοφόρων κατά τις προεδρικές εκλογές.

Οι δηλώσεις Τραμπ, ωστόσο, φαίνεται να εκφράζουν ένα μεγάλο μέρος των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι φέρονται να διαμαρτύρονται ότι υπόκεινται σε λογοκρισία.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Αυγούστου 2018