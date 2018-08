Έλλειψη… σπέρματος μπορεί να προκαλέσει το Brexit

Μια παράπλευρη αλλά σοβαρή συνέπεια ενός λεγόμενου «σκληρού» Brexit (δηλαδή αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ χωρίς κάποια συμφωνία) θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή έλλειψη… σπέρματος!

Η κυβέρνηση του Λονδίνου προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι το σκληρό Brexit θα μπορούσε να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τα ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν και καταφεύγουν στη λύση των τραπεζών σπέρματος, αφού ένα σκληρό Brexit θα αποκλείσει τους Βρετανούς πολίτες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες σπέρματος.

Τεχνική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα και μετέδωσε το euronews, δείχνει ότι μόνον πέρυσι έγιναν εισαγωγές 7.000 δειγμάτων σπέρματος στη Βρετανία, κυρίως από τη Δανία αλλά και τις ΗΠΑ.

Britain could risk a sperm donation shortage in the case of a "no-deal" Brexit, a government document reveals https://t.co/GOcEhIgNwG pic.twitter.com/T2pkv4zp5O

Το Λονδίνο εισήγαγε επίσης περίπου 500 ωάρια και έμβρυα από ευρωπαϊκές χώρες.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας, τότε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το αίμα, τους ιστούς και τα ανθρώπινα κύτταρα δεν θα μπορεί πλέον να εφαρμοστεί στη Βρετανία. Η νομοθεσία καλύπτει και τις τράπεζες σπέρματος και θα πρέπει πλέον τα ευρωπαϊκά κέντρα που ασχολούνται με την εξωσωματική γονιμοποίηση να προχωρήσουν – αν το επιτύχουν- με ευρωπαϊκές τράπεζες.

Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι οι αδειοδοτημένες εταιρείες θα μπορούν να εισάγουν σπέρμα και ωάρια από τρίτες χώρες. Αυτό πάντως φαίνεται ότι δεν καθησυχάζει τους Βρετανούς, σε μια χώρα όπου οι δωρεές σπέρματος μειώθηκαν δραστικά από το 2005, όταν εφαρμόστηκε ένας νόμος που ορίζει ότι οι δωρητές δεν επιτρέπεται να είναι ανώνυμοι.

British couples looking to conceive through artificial insemination face uncertainty if Britain leaves the European Union without a deal because sperm would no longer be imported from EU countries under existing legislationhttps://t.co/1hkGUfzDOc

— AFP news agency (@AFP) 24 Αυγούστου 2018