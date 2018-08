Νεκροί και τραυματίες σε καραμπόλα στην Φινλανδία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν στη Φινλανδία σήμερα, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με επιβατικά αυτοκίνητα και έπεσε από γέφυρα πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές, όπως μεταδίδει η φινλανδική ιστοσελίδα yle.fi.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές, το λεωφορείο κατευθυνόταν στην εθνική οδό 5, όταν από τεχνική βλάβη, πιθανότατα στα φρένα, έπεσε πάνω σε πέντε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε από γέφυρα πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. Άμεσα η υπηρεσία σιδηροδρόμων σταμάτησε τα δρομολόγια, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, στο λεωφορείο επέβαιναν 20 άτομα, τέσσερα εκ των οποίων σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ άλλα 19 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επιβατών των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Κουόπιο. Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, η κατάσταση τριών εκ των τραυματιών χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Four die in bus accident in eastern Finlandhttps://t.co/soavYtcOxT#Finland #Kuopio #accident

— Yle News (@ylenews) 24 Αυγούστου 2018