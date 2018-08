Αστροναύτες παίζουν τένις στο διάστημα

Το τένις έπαψε πλέον να είναι μόνο ένα επίγειο άθλημα και μετατράπηκε σε... διαστημικό! Με αφορμή την έναρξη του Αμερικανικού όπεν την ερχόμενη Δευτέρα (27/8), οι τέσσερις αστροναύτες του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού, Ντριού Φιούστελ, Ρίκι Άρνολντ, Αλεξάντερ Γκρεστ και Σερένα Τσάντσελορ, έπαιξαν μία παρτίδα τένις στο διάστημα!

Φυσικά, είχαν φροντίσει να διαθέτουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό για τις ιδιαίτερες συνθήκες βαρύτητας που επικρατούν στον διαστημικό σταθμό, δηλαδή δύο μπάλες που είναι φτιαγμένες από αφρολέξ και ειδικές ρακέτες, φτιαγμένες από την USTA Net Generation. Και από ειδικές λουρίδες ήταν φτιαγμένο το φιλέ, που χώρισε τις δύο περιοχές!

Το πιο διασκεδαστικό ήταν πως οι τέσσερις παίκτες μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα στον χώρο τους, δηλαδή να πατάνε στους τοίχους, στο πάτωμα, αλλά και στην οροφή!

«Ο αγώνας αυτός αποτέλεσε και μια πρόκληση, καθώς το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε είναι μικροβαρύτητας. Έτσι διαμορφώθηκαν ανάλογα και οι κανόνες, που επέτρεπαν να περνάμε την μπάλα και πάνω και κάτω από τον φιλέ», δήλωσε ευχαριστημένος ο διοικητής του συγκεκριμένου τμήματος στον Διαστημικό Σταθμό, Ντριού Φιούστελ.

