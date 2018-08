Βίντεο με τουρίστες που γδύθηκαν σε συντριβάνι – ιστορικό μνημείο της Ρώμης

Δυο Άγγλοι τουρίστες κινητοποίησαν τις αρχές για την φαεινή ιδέα που είχαν να γδυθούν μέσα σε ένα συντριβάνι που αποτελεί ιστορικό μνημείο για τους Ιταλούς. Μάλιστα, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, χαρακτήρισε τους δυο νεαρούς «ανόητους».

Οι δυο άνδρες καταγράφηκαν από κάμερες να διασκεδάζουν στο σιντριβάνι της Piazza Venezia στη Ρώμη, με το έναν να κατεβάζει το εσώρουχο και να ποζάρει για φωτογραφίες. Η συμπεριφορά τους προκάλεσε οργή με πολλούς ντόπιους να τη χαρακτηρίζουν «άξεστη». Όπως σημειώνει το BBC, ο Ματέο Σαλβίνι πήρε θέση για το περιστατικό δηλώνοντας αρκετά ενοχλημένος ότι «Η Ιταλία δεν είναι η τουαλέτα του σπιτιού τους».

Το βίντεο δημοσιεύθηκε σε μπλόγκ, δείχνει το ζευγάρι με τα εσώρουχα να χαμογελά και να κολυμπά στο σιντριβάνι της Altare della Patria, μνημείο προς τιμή του πρώτου βασιλιά της Ιταλίας μετά την ενοποίηση της χώρας. Η αστυνομία χαρακτήρισε το συμβάν «παράνομο και προσβλητικό» και διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Two English-speaking tourists are being hunted by Italian police for skinny dipping in a war monument fountain. pic.twitter.com/roAFfiT0xN

