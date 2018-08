«Στέρεψε» ο Δούναβης στην Ουγγαρία

Το ύψος της στάθμης του ποταμού Δούναβη υποχώρησε σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ σε τρία τμήματα του ποταμού στην Ουγγαρία εξαιτίας της ξηρασίας, που πλήττει τη χώρα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα στα δρομολόγια των κρουαζιερόπλοιων και ζημίες στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Στη Βουδαπέστη, η στάθμη των υδάτων του Δούναβη μειώθηκε στα 0,61 μέτρα, λίγο πάνω από το χαμηλό ρεκόρ των 0,51 μέτρων του 2003, επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Νερού.

Τουρίστες και ντόπιοι κατέκλυσαν τον χώρο γύρω από τα υποστηλώματα της ιστορικής γέφυρας Margaret για να απαθανατίσουν τη μοναδική θέα της ουγγρικής πρωτεύουσας από την κοίτη του ποταμού.

Freight capacity has been reduced on the Danube River in Budapest because the heatwave has significantly lowered water levels. Jo pic.twitter.com/X30ku46Gy1

