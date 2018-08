Το Ιράν παρουσίασε νέο μαχητικό εγχώριας κατασκευής

Το Ιράν παρουσίασε σήμερα ένα νέο μαχητικό αεροσκάφος, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ της Τεχεράνης και των ανταγωνιστών της στην περιοχή σε σχέση με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το αεροσκάφος που ονομάζεται Kowsar είναι εξ ολοκλήρου εγχώριας κατασκευής, έχει τη δυνατότητα να φέρει διάφορα όπλα και θα χρησιμοποιηθεί για μικρές αποστολές εναέριας υποστήριξης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε απευθείας εικόνες από την εκδήλωση στην Τεχεράνη, όπου το αεροσκάφος πέταξε παρουσία του προέδρου Χασάν Ροχανί, μια ημέρα πριν από την Εθνική Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας.

Το Ιράν έχει αποστείλει οπλισμό και χιλιάδες στρατιώτες στη Συρία για να στηρίξει τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα που μετρά επτά χρόνια. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης ισχυρής πολεμικής αεροπορίας, το Ιράν ζήτησε από τη Ρωσία να παράσχει εναέριες δυνάμεις.

Το Ιράν έχει αναπτύξει μια μεγάλη εγχώρια αμυντική βιομηχανία, λόγω των διεθνών κυρώσεων και εμπάργκο που απαγορεύουν στη χώρα να εισάγει μια σειρά όπλων.

#Iran unveiled the country’s first state-of-the-art fighter jet dubbed “Kowsar” designed and manufactured by domestic military experts. pic.twitter.com/eznrxW0qbY

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 Αυγούστου 2018