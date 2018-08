Εκτός ορίων η κόντρα Τραμπ με την πρώην σύμβουλό του Μάνιγκολτ Νιούμαν

Με νέα ομοβροντία χαρακτηρισμών απάντησε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Ομαρόσα Μάνιγκολτ Νιούμαν, αποκαλώντας την «σκυλί», καθώς εκείνη συνεχίζει να δίνει στη δημοσιότητα μαγνητοφωνημένες συνομιλίες από την εποχή που εργαζόταν για τον Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα.

Αφορμή για την κλιμακούμενη αντιπαράθεση στάθηκε η κυκλοφορία του βιβλίου της Μάνιγκολτ Νιούμαν, που τιτλοφορείται Unhinged και στο οποίο περιγράφει τον έναν χρόνο που εργάστηκε στον Λευκό Οίκο, μέχρι την απόλυσή της, τον περασμένο Δεκέμβριο. Η πρώην σταρ του τηλεριάλιτι The Apprentice ήταν μια από τις πιο ένθερμες Αφροαμερικανές υποστηρίκτριες του Τραμπ. Τις τελευταίες ημέρες, έχει δώσει στη δημοσιότητα μαγνητοφωνημένα αποσπάσματα συνομιλιών της με τον επιτελάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι, ο οποίος την απέλυσε και με τον πρόεδρο Τραμπ ο οποίος ακούγεται να λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα για την απόλυση.

Σήμερα, το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε άλλο ένα ηχογραφημένο απόσπασμα που χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2016 και, όπως ανέφερε, δεν έχει επαληθευτεί. Φαίνεται όμως ότι ακούγονται η Μάνιγκολτ Νιούμαν και πολλά άλλα στελέχη του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ να συζητούν μεταξύ τους πώς θα χειριστούν ενδεχόμενες επιπτώσεις από ένα άλλο ηχογραφημένο απόσπασμα, στο οποίο ο τότε υποψήφιος πρόεδρος φερόταν να έχει χρησιμοποιήσει έναν ρατσιστικό χαρακτηρισμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Apprentice.

Η μητρική εταιρεία του CBS News, η CBS Corp, είναι ιδιοκτήτρια και του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster Inc που ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου της Μάνιγκολτ Νιούμαν. Το CBS μετέδωσε ότι το βιβλίο περιέχει και αυτήν την τελευταία συνομιλία. Στο Unhinged η πρώην σύμβουλός του τον χαρακτηρίζει «ρατσιστή», «μισαλλόδοξο», «μισογύνη», υποστηρίζει ότι πάσχει από «σοβαρή νοητική ανεπάρκεια» και είναι ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Τη Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ διέψευσε ότι υπάρχει τέτοιο ηχογραφημένο απόσπασμα, επικαλούμενος τον πρώην παραγωγό του τηλεοπτικού σόου, Μαρκ Μπαρνέτ. Ορισμένοι σύμβουλοί του διέψευσαν επίσης ότι έγινε μια τέτοια συζήτηση.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ έχει ήδη προσφύγει σε διαιτητικό δικαστήριο εναντίον της Μάνιγκολτ Νιούμαν, υποστηρίζοντας ότι η τελευταία παραβίασε τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει. Το κανάλι επικαλέστηκε ως πηγή του ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του προεκλογικού επιτελείου.

Σήμερα το πρωί, στο Twitter, ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Μάνιγκολτ Νιούμαν: «Όταν δίνεις μια ευκαιρία σε μια τρελή, ένα απόβρασμα που κλαψουρίζει, όταν της δίνεις μια δουλειά στον Λευκό Οίκο, φαντάζομαι ότι δεν λειτούργησε. Καλή δουλειά από τον στρατηγό Κέλι που απέλυσε γρήγορα αυτό το σκυλί!».

When you give a crazed, crying lowlife a break, and give her a job at the White House, I guess it just didn’t work out. Good work by General Kelly for quickly firing that dog!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Αυγούστου 2018