Βαριά άρρωστη η Αρίθα Φράνκλιν

Η βασίλισσα της σόουλ δίνει τη πιο σκληρή μάχη της ζωής της

Η θρυλική τραγουδίστρια Αρίθα Φράνκλιν είναι βαριά άρρωστη, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Αρίθα έχει δίπλα της την οικογένειά της και οικείους της στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ, αναφέρουν, «η οικογένεια επιθυμεί διακριτικότητα», συμπληρώνεται.

Ο δημοσιογράφος του NBC, Harry Hairston σημείωσε σε tweet ότι «η βασίλισσα της σόουλ» δεν είναι καλά, σύμφωνα με πηγή έναν φίλο της τραγουδίστριας.

Τελευταία δημόσια εμφάνιση της 76χρονης ήταν σε ένα live τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και μήνες αργότερα είχε ακυρώσει δυο εμφανίσεις της.

«Έπειτα από εντολή του γιατρού, η Αρίθα Φράνκλιν θα μείνει εκτός ενεργής δράσης και θα ξεκουραστεί, τουλάχιστον για τους επόμενους δυο μήνες», είχε αναφέρει ο μάνατζερ της σε ανακοίνωση τον περασμένο Μάρτιο.

Η Φράνκλιν, είναι η δεύτερη πιο πολυβραβευμένη γυναίκα στην ιστορία των βραβείων Γκράμι. Έχει κερδίσει 20 βραβεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το βραβείο του Ζωντανού Θρύλου και αυτό της Συνολικής Προσφοράς. Είχε ένα σύνολο είκοσι νούμερο 1 σινκλς στο Billboard R&B Singles Chart. Δύο από αυτά, το «Respect» τη δεκαετία του 1960 και το ντουέτο της με τον Τζορτζ Μάικλ τη δεκαετία του 1980, «I Knew You Were Waiting (For Me)» ανέβηκαν μέχρι την πρώτη θέση του Billboard Hot 100.