Αυξημένος ο κίνδυνος άνοιας στους νεφροπαθείς μετά την αιμοκάθαρση

Τα στοιχεία νέας μελέτης

Οι νεφροπαθείς που ξεκινούν αιμοδιάλυση (τη συχνότερη μορφή αιμοκάθαρσης), αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να διαγνωσθούν αργότερα με άνοια και Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Η έρευνα δείχνει ότι η νεφρική νόσος μπορεί να επιδεινώσει την έκπτωση των εγκεφαλικών λειτουργιών των ηλικιωμένων, χωρίς να είναι ξεκάθαρο μέσω ποιού βιολογικού μηχανισμού συμβαίνει αυτό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια επιδημιολογίας Μάρα Μακ'Ανταμς-ΝτεΜάρκο της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Νεφρολογίας (Clinical Journal of the American Society for Nephrology), ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 357.000 ασθενείς άνω των 66 ετών που έκαναν αιμοδιάλυση λόγω νεφρικής νόσου τελικού σταδίου.

Διαπιστώθηκε ότι, μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης, η πιθανότητα διάγνωσης με άνοια μέσα στον επόμενο χρόνο και μέσα στην επόμενη πενταετία ήταν 4,6% και 16% αντίστοιχα για τις γυναίκες, ενώ για τους άνδρες 3,7% και 13%. Οι πιθανότητες διάγνωσης με Αλτσχάιμερ ήταν για τις γυναίκες 0,6% και 2,6%, ενώ για τους άνδρες 0,4% και 2%, για το επόμενο έτος και για την επόμενη πενταετία αντίστοιχα όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι κατά μέσο όρο μέσα στην επόμενη δεκαετία μετά την έναρξη αιμοδιάλυσης η πιθανότητα διάγνωσης με άνοια είναι 19% για τους νεφροπαθείς 66 έως 70 ετών και 28% για εκείνους 76-80 ετών.

Οι ασθενείς με άνοια, σύμφωνα με τη μελέτη, έχουν αυξημένο (περίπου διπλάσιο) κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε σχέση με τους νεφροπαθείς χωρίς άνοια. Ο κίνδυνος εμφάνισης άνοιας είναι μεγαλύτερος στις γυναίκες νεφροπαθείς και σε όσους ξεκινάνε την αιμοκάθαρση σε προχωρημένη ηλικία.