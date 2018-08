Εκτελέστηκαν δημοσίως τρεις παιδόφιλοι στην Υεμένη

Τρεις παιδόφιλοι τουφεκίστηκαν δημοσίως και έπειτα κρεμάστηκαν από έναν γερανό στην Υεμένη χθες, ως τιμωρία για τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 10χρονου αγοριού.

Σκληρές εικόνες δείχνουν τους βιαστές με μπλε φόρμες να περνάνε σε πομπή μπροστά σε πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Σαναά, της μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Ήταν δεμένοι με χειροπέδες και τους είχε δοθεί εντολή να κοιτούν κάτω, όταν τουφεκίστηκαν με πέντε σφαίρες στην καρδιά. Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι σοροί τους σηκώθηκαν ψηλά στον αέρα με έναν γερανό, όπου αφέθηκαν κρεμασμένοι ως μία δυσοίωνη προειδοποίηση προς τους πιθανούς εγκληματίες.

Three paedophiles are publicly shot then hanged from a crane as punishment for raping and killing a 10-year-old boy in Yemen https://t.co/XL8UVlIUvy

— Daily Mail Online (@MailOnline) 9 Αυγούστου 2018