Βίντεο με drone οι καταστροφές και η ζωή στα ερείπια της Υεμένης

Ανατριχιαστικές εικόνες από την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα που βρίσκεται υπό πολιορκία για χρόνια και βάλλεται από αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύει η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Οι εικόνες καταγράφηκαν τον Ιούνιο από τον βραζιλιάνο φωτορεπόρτερ, Gabriel Chaim, ο οποίος έλαβε περιορισμένη πρόσβαση από τους αντάρτες του Houthi που ελέγχουν την πόλη. Το βίντεο δείχνει τη ζημιά που προκλήθηκε σε ορισμένα από τα κτίρια, αλλά και την ομορφιά που εξακολουθεί και υπάρχει και το πώς κυλάει η ζωή στα ερείπια.

Το βίντεο τραβήχτηκε εν μέσω κατάπαυσης για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών, όπως γράφει το CNN. Οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας επιτίθενται στον ζωτικό εμπορικό κόμβο, σε μια προσπάθεια να την καταλάβουν και να αποκόψουν τις υπόλοιπες προμήθειες στη Σαναά από τον έξω κόσμο. Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν για μια ανθρωπιστική καταστροφή που θα μπορούσε να στοιχίσει σε 250.000 ζωές.

Δείτε το βίντεο:

My new footage from north of Yemen inside Houthis hold area, exclusive for @CNN

— gabriel chaim (@gabriel_chaim) 2 Αυγούστου 2018