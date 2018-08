Απίστευτη οδηγία – «Μη πλένετε και επαναχρησιμοποιείτε τα προφυλακτικά»

To Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών στις ΗΠΑ προειδοποιεί τους σεξουαλικά ενεργούς Αμερικανούς να σταματήσουν να πλένουν και να επαναχρησιμοποιούν τα προφυλακτικά -γιατί παραδόξως ο κόσμος το κάνει!

Με ένα tweet η υπηρεσία υγείας έγραψε: «Το λέμε γιατί οι άνθρωποι το κάνουν: Μην πλένετε ή επαναχρησιμοποιείτε τα προφυλακτικά. Χρησιμοποιήστε ένα νέο σε κάθε σεξουαλική πράξη», συνέστησε το CDC.

Σε απάντηση στην προειδοποίηση, χρήστες διασκέδαζαν στο γεγονός ότι δεν είναι προφανές ότι τα προφυλακτικά δεν πρέπει να πλένονται μετά τη χρήση.

Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τα προφυλακτικά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην πρόληψη της εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως το HIV.

Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσίευσε το CDC το 2017, μόνο το ένα τρίτο των Αμερικανών χρησιμοποιεί προφυλακτικά - και πολλοί μπορεί να το κάνουν εσφαλμένα.

Εξάλλου, σε μελέτη του 2012 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sexual Health, ο καθηγητής Πανεπιστημίου του Κεντάκι, Richard Crosby, ,4 έως 3,3% των ερωτηθέντων είχε επαναχρησιμοποιήσει το προφυλακτικό τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής συνέυρεσης.

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms ! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl

