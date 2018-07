ΗΠΑ προς Τουρκία: Κυρώσεις εάν δεν απελευθερώσετε τον πάστορα

Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για το θέμα του Αμερικανού πάστορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ και νωρίτερα ο αντιπρόεδρός του, Μάικ Πενς διεμήνυσαν στην Άγκυρα πως θα υποστεί συνέπειες στην περίπτωση που δεν απελευθερώσει άμεσα τον Άντριου Μπράνσον που κρατείται στις τουρκικές φυλακές για 21 μήνες.

Σκληρή ήταν η απάντηση της Άγκυρας μέσω του υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να επιβληθεί στην Τουρκία. «Δεν πρόκειται ποτέ να ανεχθούμε απειλές από κανέναν. Ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».

Noone dictates Turkey. We will never tolerate threats from anybody. Rule of law is for everyone; no exception.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού ΥΠΕΞ τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αμερικανική διοίκηση να εγκαταλείψει την «άδικη ρητορική» και να επιστρέψει στον «εποικοδομητικό διάλογο». «Είναι αδύνατο να αποδεχθούμε τα απειλητικά μηνύματα της αμερικανικής διοίκησης, που αγνοεί πλήρως τη συμμαχία και τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας» τόνισε ο Χάμι Ακσόι σε γραπτή δήλωσή του.

Νωρίτερα, σε tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την επί μακρόν κράτηση του πάστορα Άντριου Μπράνσον, ζητώντας παράλληλα την άμεση απελευθέρωσή του.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Ιουλίου 2018