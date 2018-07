Ισχυρή έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο

Όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, η έκρηξη σημειώθηκε έξω από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο. Πολλοί άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο από το συμβάν στα οποία φαίνεται πυκνός καπνός στο σημείο και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει το Russian Today, μεταξύ των εικόνων είναι και μια που δείχνει ένα άψυχο σώμα που βρίσκεται στο έδαφος και καλύπτεται από μια κουβέρτα.

Πάντως οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες στα social media καθώς πολλοί υποστήριζαν ότι η Πρεσβεία της Ινδίας, όχι των ΗΠΑ, χτυπήθηκε από την έκρηξη - αν και τα μεγάλα πρακτορεία αναφέρουν ότι πρόκειται για το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Radio Free Asia, ένας άνθρωπος επιχείρησε να τοποθετήσει έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην πύλη της πρεσβείας, αλλά αυτός εξερράγη νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί. Η έκρηξη προκάλεσε πανικό και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους, ανέφερε το πόρταλ ειδήσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για το αν κάποιος τραυματίστηκε από την έκρηξη.

just now. Large explosion just minutes ago at either the US or Indian embassy here in Beijing.https://t.co/1QAgZxBE7X

— Xah Lee (@xah_lee) 26 Ιουλίου 2018