Προκαλεί ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Την ώρα που η Ελλάδα μετρά τις πληγές της με τη λίστα των θυμάτων από τις φονικές πυρκαγιές να ανεβαίνει δραματικά, σε αναρτήσεις του στο Twitter ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπιλντ, μιλά μεν για θλιβερό απολογισμό από τις φωτιές στην Ελλάδα, ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, «η Ευρωπαϊκή Ένωση προστρέχει να βοηθήσει. Πάλι».

Horrible death toll in very dangerous wild fires in Greece. EU countries coming to help. Again. https://t.co/oscRDOUSyN

Με άλλο του tweet αναφέρεται στο γεγονός πως Λετονία κι Ελλάδα ζητούν βοήθεια από την ΕΕ για τις πυρκαγιές. «Ένα απαιτητικό καλοκαίρι», τονίζει χαρακτηριστικά.

Also Latvia and Greece are now asking for EU help to combat wild fires. A demanding summer. https://t.co/anPnMyvrK5

— Carl Bildt (@carlbildt) 24 Ιουλίου 2018