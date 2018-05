Deutsche Welle: Πυροβολισμοί με νεκρούς στην Γερμανία

Δύο άτομα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στην Γερμανική πόλη του Σααρμπρίγκεν.

Ο δράστης έχει συλληφθεί σύμφωνα με την αστυνομία αναφέρει η Deutsche Welle.

Οι πρώτες πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν πως το περιστατικό διαδραματίστηκε σε καφετέρια, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής.

BREAKING: 2 people have been killed in a shooting in the German city of Saarbrücken and a suspect has been detained, according to German police.

— dwnews (@dwnews) 19 Μαΐου 2018