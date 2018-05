Αγόρασαν πανάκριβο κουτάβι και τους βγήκε αρκούδα

Το 2016, η Su Yun αγόρασε ένα πανάκριβο κουτάβι της ράτσας Θιβετιανό Μαστίφ και το πήγε ως δώρο στην οικογένειά της, στην πόλη Kunming της επαρχίας Yunnan. Όλοι ξετρελάθηκαν με το αξιαγάπητο σκυλάκι και το μεγάλωναν με πολλή αγάπη.

Κάποια στιγμή όμως, το κατοικίδιό τους άρχισε να αναπτύσεται ραγδαία, έτρωγε ασυνήθιστα πολύ και έδειξε μία τάση να σηκώνεται και να περπατά στα δύο πίσω πόδια.

Το σκυλάκι που αγόρασαν άρχισε να μοιάζει με αρκούδα και τελικά, μετά από δύο χρόνια, αποδείχθηκε ότι αυτό ακριβώς ήταν: μια μαύρη, ασιατική αρκούδα!

Pet dog raised by family for two years turns out to be a black bear https://t.co/AVHRdXgDqW pic.twitter.com/kuhMpGC8wy

— The Independent (@Independent) 14 Μαΐου 2018