«Σκληρό πέσιμο» Νετανιάχου σε Ερντογάν για την Βόρεια Κύπρο

Σε ένα «μπαράζ» όχι πυρών πυροβολικού αλλά ανταλλαγής τιτιβισμάτων έχουν επιδοθεί Ερντογάν και Νετανιάχου, με τον πρώτο να προσπαθεί να εμφανιστεί ώς προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων και τον δεύτερο να δικαιολογήσει την σφαγή των Παλαιστινίων.

Το «πανηγύρι» ξεκίνησε χθες με τον Νετανιάχου να αναφέρει πως ο «Ερντογάν είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Χαμάς και δεν υπάρχει αμφιβολία πως καταλαβαίνει καλά την τρομοκρατία και την σφαγή. Συνιστώ να μην διδάσκει την ηθική του σε εμάς», απαντώντας σε τιτίβισμα του τούρκου προέδρου που τον αποκαλούσε πρωθυπουργό ενός κράτους απαρτχάιντ.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us

Σήμερα όμως η «ανταλλαγή» tweets συνεχίστηκε με τον Νετανιάχου να πηγαίνει ακόμα ένα βήμα παρακάτω στην κριτική σε βάρος του Ερντογάν γράφοντας πως: «Κάποιος που στέλνει χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες για την κατοχή της Βόρειας Κύπρου και εισβάλει στη Συρία δεν θα μας κάνει μάθημα όταν αμυνόμαστε από μια απόπειρα εισβολής της Χαμάς. Ένας άνθρωπος του οποίου στα χέρια είναι το αίμα αμέτρητων Κουρδικών πολιτών στην Τουρκία και τη Συρία είναι ο τελευταίος που μπορεί να μας κάνει κήρυγμα για πολεμικές τέχνες».

Η απάντηση του Ερντογάν ήταν άμεση στο Twitter παίρνοντας θέση υπέρ της Χαμάς: «Πρόκειται για κίνημα αντίστασης που υπερασπίζεται την παλαιστινιακή πατρίδα εναντίον μιας κατοχικής δύναμης, ο κόσμος στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης εναντίον των καταπιεστών του».

Reminder to Netanyahu:

Hamas is not a terrorist organization and Palestinians are not terrorists.

It is a resistance movement that defends the Palestinian homeland against an occupying power.

The world stands in solidarity with the people of Palestine against their oppressors.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Μαΐου 2018