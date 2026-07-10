Εντυπωσίασε η νέα γενιά επαγγελματιών των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

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Θεαματική επιτυχία της έκθεσης Σπουδαστών Εφαρμοσμένων Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών

Με θεαματική επιτυχία και αθρόα προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε η φετινή Έκθεση Σπουδαστών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα “Αλλατίνη-Ντασώ” του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, αποτυπώνοντας το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και τη δημιουργικότητα των αυριανών επαγγελματιών.

Η διοργάνωση αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας παραγωγικής ακαδημαϊκής χρονιάς, εκθέτοντας το δημιουργικό έργο και την καλλιτεχνική εξέλιξη των σπουδαστών & σπουδαστριών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά καινοτόμα projects, πρωτότυπες κατασκευές, καλλιτεχνικά έργα και ψηφιακές εφαρμογές των σπουδαστών Φωτογραφίας, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων και Γραφιστικής, που συνδύαζαν ποιοτική κατάρτιση, έμπνευση και επαγγελματισμό, αντανακλώντας τη φιλοσοφία των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στη Θεσσαλονίκη για εκπαίδευση που συνδέεται ουσιαστικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης Σπουδαστών, το Τμήμα Υποκριτικής Τέχνης παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Καμπαρέ Φάρσα», βασισμένη σε έργα του Καρλ Βαλεντίν και σε κείμενα του Μάριου Ποντίκα. Τα δέκα αυτοτελή μονόπρακτα απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού για τα ευρηματικά σκηνικά και τις εκπληκτικές ερμηνείες των σπουδαστών, οι οποίοι απέδειξαν ότι είναι πλήρως προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού στίβου.

Εξάλλου, οι σπουδαστές και σπουδάστριες του Τομέα Ομορφιάς & Μόδας επιμελήθηκαν το θεατρικό μακιγιάζ & τις κομμώσεις για την παράσταση, προσθέτοντας τη δική τους ικανή «πινελιά» στο θεαματικό αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε σε έναν εμβληματικό πολιτιστικό χώρο, όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο.

«Είμαστε βαθιά περήφανοι για το αποτέλεσμα που παρουσίασαν οι σπουδαστές μας. Η έκθεση αυτή δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση εργασιών, αλλά η έμπρακτη απόδειξη της εξέλιξης, του ταλέντου και της σκληρής δουλειάς τους. Στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση και να γεφυρώνουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας», δήλωσε σχετικά η Γενική Διευθύντρια των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, κα. Έλενα Κακούρα.

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης ευχαριστούν θερμά το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία, όλους τους σπουδαστές και τους καθηγητές τους για το εξαιρετικό έργο που παρουσιάστηκε, καθώς και το κοινό που τίμησε με την παρουσία του τη διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406