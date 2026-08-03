Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο – Συνελήφθησαν δύο νεαροί Ινδοί

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Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί από τις 25 Ιουλίου

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, στην περιοχή του Ναυπλίου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες, Κυριακή 2.8.2026, σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, αλλοδαποί, ινδικής υπηκοότητας, ηλικίας 20 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση του 59χρονου από τον αδελφό του.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψε ότι, οι δύο συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, μια μέρα πριν την δήλωση εξαφάνισης, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.